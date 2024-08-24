WP: США могут скорректировать помощь ВСУ из-за атаки на Курскую область

Global look press/Keystone Press Agency/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii США могут скорректировать помощь ВСУ после атаки на Курскую область, пишет издание The Washington Post, ссылаясь на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным.
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