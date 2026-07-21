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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тебас о возможном расширении ЧМ до 64 команд: «Это не имеет смысла, не все вращается вокруг чемпионата мира. Именно национальные турниры поддерживают этот вид спорта»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд.

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