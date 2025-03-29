Кокосовое мороженое из фасоли

Перед вами очень необычное мороженое, в котором сложно угадать основной ингредиент! Нейтральный вкус фасоли воспринимает окружающее сочетание вкусов, преобразовывая в какой-то совершенно новый неизведанный и бархатистый вкус! У меня получился ярко выраженный кокосовый вкус с абрикосовой ноткой.