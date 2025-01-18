У них власть американская, а кладбища – украинские

Что показало интервью Зеленского? Готовы ли европейские элиты признать Канаду частью США? На каких книгах выросли западные политики? Почему Украина обречена ходить по кругу? На эти и другие вопросы проекта «В теме» информагентства БЕЛТА ответил главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра.
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