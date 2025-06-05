Ким Чен Ын: КНДР продолжить поддерживать Россию в ситуации на Украине

Пхеньян продолжит оказывать поддержку Москве в международных делах, включая ситуацию на Украине. Об этом на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, информирует Центральное телеграфное агентство Кореи.
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