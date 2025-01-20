Эффективность динамической защиты «Контакт»: всё красиво, если не учитывать её живучесть Комплекс навесной динамической защиты «Контакт» ещё с восьмидесятых годов прошлого столетия стал непременным атрибутом многих отечественных танков.
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