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Рэшфорд болел норовирусом («зимняя рвота») на этой неделе, но готовится сыграть с «Ливерпулем»

Рэшфорд болел норовирусом («зимняя рвота») на этой неделе, но готовится сыграть с «Ливерпулем»

Как пишет Daily Mail, нападающий, который пропустил матч с «Баварией» (0:1) в Лиге чемпионов, на этой неделе заразился норовирусом, который также известен под названием «зимняя рвота».

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