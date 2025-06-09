Виктор Пузырев: «Советую будущим студентам узнать, чем живет вуз»

Ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета дал наставление абитуриентам Ребята, которые поступают к нам, в первую очередь готовятся помогать людям, детям.
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