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Петербургский дневник

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Виктор Пузырев: «Советую будущим студентам узнать, чем живет вуз»

Виктор Пузырев: «Советую будущим студентам узнать, чем живет вуз»

Ответственный секретарь приемной комиссии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета дал наставление абитуриентам Ребята, которые поступают к нам, в первую очередь готовятся помогать людям, детям.

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