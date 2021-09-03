Александр РоманченкоТуризмАзовское море и Атлантида Популярная наука Азовское море и Атлантида В этой статье мы поговорим о всем известном Азовском море.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр Романченко"...В этой статье мы поговорим о всем известном Азовском море. Правда в довольно интересном и нестандартном ключе. Близ Таманского полуострова, там, где в VI веке до нашей эры стоял древний город Фанагория, экспедицией Института археологии РАН на дне моря обнаружена античная библиотека в мраморе: надгробия и фрагменты колонн с высеченными на них древнегреческими текстами. ..."HotRSВ детстве наконечники стрел находил, монеты, в основном царские, одну чешуйку, множество обломков амфор. Но больше всего было снарядов, пуль, мин, даже ржавые магазины с патронами находил. Нашел вилку серебряную с вензелем буквы Е. Обломки бивней находил, но они были мягкие, видимо из-за долгого нахождения в воде. В общем, мелочь. Атлантов находить не довелось.Алексей СафроновБоюсь, что укро-шумеры, прочитав сие повествование и вовсе осушал Азовское озеро😀Комментировать
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