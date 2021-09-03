Необычная история

31 404 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Романченко
    "...2500 лет назад он повел своих подданных, малочисленный пастушеский народ, на штурм величайших восточных царств. И...Великий шахиншах
  • Алексей Сафронов
    Боюсь, что укро-шумеры, прочитав сие повествование и вовсе осушал Азовское озеро😀Азовское море и А...
  • Александр Романченко
    "...Объективные данные говорят о том, что в мире вообще и в России в частности, нарастающими темпами идут процессы во...Когда русские всп...

Азовское море и Атлантида

Азовское море и Атлантида

Популярная наука Азовское море и Атлантида В этой статье мы поговорим о всем известном Азовском море.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Александр Романченко
"...В этой статье мы поговорим о всем известном Азовском море. Правда в довольно интересном и нестандартном ключе. Близ Таманского полуострова, там, где в VI веке до нашей эры стоял древний город Фанагория, экспедицией Института археологии РАН на дне моря обнаружена античная библиотека в мраморе: надгробия и фрагменты колонн с высеченными на них древнегреческими текстами. ..."
HotRS
В детстве наконечники стрел находил, монеты, в основном царские, одну чешуйку, множество обломков амфор. Но больше всего было снарядов, пуль, мин, даже ржавые магазины с патронами находил. Нашел вилку серебряную с вензелем буквы Е. Обломки бивней находил, но они были мягкие, видимо из-за долгого нахождения в воде. В общем, мелочь. Атлантов находить не довелось.
Алексей Сафронов
Боюсь, что укро-шумеры, прочитав сие повествование и вовсе осушал Азовское озеро😀

Картина дня

наверх