ПНИПУ: новая разработка поможет точнее планировать здравоохранение и пенсии в России

Используемые сегодня математические модели смертности были созданы еще в прошлом веке и не учитывают современные демографические закономерности, что ведет к погрешностям при распределении бюджетных средств.
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