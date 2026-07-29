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ПНИПУ: новая разработка поможет точнее планировать здравоохранение и пенсии в России

ПНИПУ: новая разработка поможет точнее планировать здравоохранение и пенсии в России

Используемые сегодня математические модели смертности были созданы еще в прошлом веке и не учитывают современные демографические закономерности, что ведет к погрешностям при распределении бюджетных средств.

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