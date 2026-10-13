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Воронежские новости

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Аэродром Балтимор в Воронеже хотели уничтожить с помощью девяти дронов

Аэродром Балтимор в Воронеже хотели уничтожить с помощью девяти дронов

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянку, которая, готовила атаку на военный аэродром Балтимор по заданию СБУ.

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