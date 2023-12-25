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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Мантуров объявил о продлении механизма параллельного импорта на год

Правительство решило продлить параллельный импорт на 2024 год, заявил глава Минпромторга. При этом перечень и номенклатура будут уменьшаться по мере выхода российских компаний «на заданные показатели объемов и качества», отметил Мантуров.

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