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Переток зарплатных проектов. Почему россияне чаще стали брать карты с овердрафтом

Российские банки в июле нарастили количество выданных карт с овердрафтом на четверть по сравнению с августом, это произошло благодаря перетоку зарплатных проектов бывших иностранных компаний, пишет РИА Новости со ссылкой на данные «Скоринг бюро».

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