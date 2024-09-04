Неизвестная женщина разбилась, моя окна квартиры во Всеволожске

Во Всеволожском районе нашли труп неизвестной женщины, рядом с которым лежало средство для мытья. Оказалось, что незадолго до случившегося прохожие видели, что незнакомка моет окно, и предположили, что она могла упасть.
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