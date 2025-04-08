Названы два сочетания пищевых добавок, способствующих развитию диабета

Французские исследователи обнаружили, что два популярных набора пищевых добавок, часто используемых в производстве десертов, соусов и сладких напитков, могут способствовать развитию диабета второго типа .
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