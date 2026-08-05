Эта история началась в Испании много веков назад. Пастухи готовили в поле обед: смазывали глиняный горшок чесноком, добавляли овощи, хлебные крошки и оливковое масло.
Гаспачо
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Эта история началась в Испании много веков назад. Пастухи готовили в поле обед: смазывали глиняный горшок чесноком, добавляли овощи, хлебные крошки и оливковое масло.
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