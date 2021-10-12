«10 лет был учителем»: появились новые факты о батюшке-растлителе 53 детей

Священник из Еврейской автономной области обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних.Появились новые факты в деле против иеромонаха Спиридона (в миру Юрия Абрамова) из Еврейской автономной области, которого подозревают в растлении 53 мальчиков.