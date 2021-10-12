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«10 лет был учителем»: появились новые факты о батюшке-растлителе 53 детей

«10 лет был учителем»: появились новые факты о батюшке-растлителе 53 детей

Священник из Еврейской автономной области обвиняется в изнасиловании несовершеннолетних.Появились новые факты в деле против иеромонаха Спиридона (в миру Юрия Абрамова) из Еврейской автономной области, которого подозревают в растлении 53 мальчиков.

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