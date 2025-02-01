В Telegram появится официальный канал, посвященный 80-ой годовщине Великой Победы

В нем будут публиковаться личные истории фронтовиков и информация о праздничных мероприятиях В преддверии празднования 80-ой годовщины Великой Победы в мессенджере Telegram появился официальный телеграм-канал, посвященный памятной дате.
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