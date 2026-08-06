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FiNE NEWS

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В Приморье задержали подростков, планировавших теракт на объекте Росгвардии

В Приморье задержали подростков, планировавших теракт на объекте Росгвардии

В Приморском крае сотрудники ФСБ задержали троих подростков, которые по заданию куратора из запрещённой в России террористической организации собирали сведения о военнослужащих и планировали теракт на объекте Росгвардии.

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