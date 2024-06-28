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Эксперт по выживанию Малышенко привал не задерживать дыхание, чтобы не потерять сознание во время нахождения в водоеме

Преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и методики обучения Государственного университета просвещения Игорь Малышенко в разговоре с Life назвал несколько простых шагов, которые помогут справиться с потоком воды в водоеме.

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