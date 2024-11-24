Nvidia нарастила выручку в Китае на 34 % даже в условиях санкций Говоря о географ...

Nvidia нарастила выручку в Китае на 34 % даже в условиях санкцийГоворя о географической сегментации выручки Nvidia в третьем квартале, финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress) предпочла выделить Китай, упомянув о последовательном росте выручки на серверном направлении в этой стране за счёт поставок ускорителей поколения Hopper, соответствующих требованиям правил экспортного контроля США.