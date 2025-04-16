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Царьград

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Наёмники из арабских стран замечены в Угледаре: Россия возвращает контроль

Наёмники из арабских стран замечены в Угледаре: Россия возвращает контроль

Наёмники из арабских стран, вовлечённые в конфликт на Украине, замечены жителями Угледара. Министерство обороны России сообщает об освобождении города, подчёркивая, что киевский режим активно использует иностранных бойцов как "пушечное мясо".

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