Наёмники из арабских стран, вовлечённые в конфликт на Украине, замечены жителями Угледара. Министерство обороны России сообщает об освобождении города, подчёркивая, что киевский режим активно использует иностранных бойцов как "пушечное мясо".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии