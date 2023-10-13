Военкор Стешин жестко - почему все еще бомбят Донецк. И 1,5 км до передовой

Сергей Федотов

Честным и бесстрашным? Не напомните в каких боевых операциях Пригожин участвовал лично? Менеджер да, барыга да. Вояка?.....гхм..... Честным? ... в 1980 году в Ленинграде по улице шла женщина. Обычная женщина. К ней подскочили три гопника. Один из них набросился на нее сзади, схватил за шею и начал душить. Душил до тех пор, пока она не потеряла сознание. После этого гопники сняли с нее серьги и - внимание! - сапоги. Этих тварей потом арестовали и судили. Того из них, кто напал сзади на женщину и душил ее, звали Евгений Пригожин. И это все, что нужно знать о Пригожине.