Многие, наверное, задавались этим вопросом, слушая про очередной прилет по Донецку, для которого по сути уже девять лет ничего не меняется.
Военкор Стешин жестко - почему все еще бомбят Донецк. И 1,5 км до передовой
Комментарии
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Сергей Федотов
Честным и бесстрашным? Не напомните в каких боевых операциях Пригожин участвовал лично? Менеджер да, барыга да. Вояка?.....гхм..... Честным? ... в 1980 году в Ленинграде по улице шла женщина. Обычная женщина. К ней подскочили три гопника. Один из них набросился на нее сзади, схватил за шею и начал душить. Душил до тех пор, пока она не потеряла сознание. После этого гопники сняли с нее серьги и - внимание! - сапоги. Этих тварей потом арестовали и судили. Того из них, кто напал сзади на женщину и душил ее, звали Евгений Пригожин. И это все, что нужно знать о Пригожине.
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8 час.
лина любимцева
Вполне закономерный вопрос у большинства... ПОЧЕМУ?!!
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7 час.
лл
лина любимцева
Его обязанность была, чтобы его бойцы хорошо и отважно СРАЖАЛИСЬ!! И он с этой обязанностью вполне справлялся. Ему для этого не нужно было впереди всех скакать...
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7 час.
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