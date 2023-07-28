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Кто такой Стрелков?

Кто такой Стрелков?

Мнения о роли Стрелкова в событиях 2014 года очень неоднозначные, противоречивые и порой диаметрально противоположные.

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Комментарии
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Александр Салтановский
Да никакое оно не &quot;стрелкОв игорь ивАнович&quot;, а &quot;гИркин игорь всЕволодович&quot;, к тому же бездарный третьеразрядный реконструктор, всего на всего, вот кто оно такое, а то герой, монархист и т.д. и т.п.!
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10 час.
НП
Николай Петров
Стрелков отнюдь не идеализирует Николая 2- го и не считает его лучшим Русским монархом, но полагает его безусловно лучшем той либеральной нелюди - предателей, которые заставили Николая 2-го отречься, затем развалили Русскую армию и Русское государство.
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8 час.
И тут не скажу Не скажу
И тут не так... Это Николай 2, желая сохранить свои привелегии, привел и к 1МВ, и февральской революции.
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4 час.

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