Кто такой Стрелков?

Александр Салтановский Да никакое оно не "стрелкОв игорь ивАнович", а "гИркин игорь всЕволодович", к тому же бездарный третьеразрядный реконструктор, всего на всего, вот кто оно такое, а то герой, монархист и т.д. и т.п.!

НП Николай Петров Стрелков отнюдь не идеализирует Николая 2- го и не считает его лучшим Русским монархом, но полагает его безусловно лучшем той либеральной нелюди - предателей, которые заставили Николая 2-го отречься, затем развалили Русскую армию и Русское государство.