В Мелитополе приговорили к 18 годам выполнявшего задание ГУР Украины диверсанта

В Мелитополе приговорили к 18 годам лишения свободы гражданина Украины Николая Будовского, планировавшего по заданию украинского ГУР осуществить диверсию против российских военных, сообщает УФСБ по Запорожской области.
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