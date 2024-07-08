Джокович после победы над Попыриным сымитировал игру на скрипке ради своей дочери

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил свою необычную пантомиму на центральном корте Уимблдона. По окончании матча 3-го круга с австралийцем Алексеем Попыриным (4:6, 6:3, 6:4, 7:6), Джокович показал, что играет на ракетке, как на скрипке.