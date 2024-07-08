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Джокович после победы над Попыриным сымитировал игру на скрипке ради своей дочери

Джокович после победы над Попыриным сымитировал игру на скрипке ради своей дочери

Сербский теннисист Новак Джокович объяснил свою необычную пантомиму на центральном корте Уимблдона. По окончании матча 3-го круга с австралийцем Алексеем Попыриным (4:6, 6:3, 6:4, 7:6), Джокович показал, что играет на ракетке, как на скрипке.

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