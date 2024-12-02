Аналитики выяснили, где намерены зимовать петербуржцы

В списке Таиланд и Узбекистан Возможность работать удаленно позволяет многим петербуржцам провести зиму в теплых регионах, не прерывая профессиональную деятельность, рассказали аналитики сервиса «Яндекс Путешествия».
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