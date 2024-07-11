Антон Шантырь: «В отличной форме»

Председатель Комитета по физической культуре и спорту рассказал о мероприятии на выставке «Мой Петербург» Во вторник в историческом парке «Россия – моя история» на выставке «Мой Петербург» (0+) прошел День спорта.
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