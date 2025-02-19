В Челябинске столкнулись «Понтиак» и тягач. Четверо погибли, двое пострадали

В Челябинской области выясняют обстоятельства смертельного ДТП на главной улице города. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 19 февраля, около часа ночи в районе дома №19д на проспекте Ленина.