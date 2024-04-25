Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 329 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Заварухина
    Да все верно вы описали, и теперь как НАСТОЯЩИЙ МУЖИК, вы просто обязаны взять и пойти на передовую,  и делом доказат...РОССИЮ ОЖИДАЕТ ЖА...
  • Сергей Андросов
    Теперь понятно почему Black Stone запретил хохлов хоронить, американцам места не хватит.Американцев отпра...
  • Алексей Сафронов
    ...на то он и блинкин, чтоб вообще не видеть дальше сковородки! Надо ли нам, этому одноклеточному импатентному пиндо-...Психическая атака...

Лавров указал на ядерную "тройку" Запада, а Макрон провёл всю Европу, вовремя выйдя на русских

Лавров указал на ядерную "тройку" Запада, а Макрон провёл всю Европу, вовремя выйдя на русских

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил серьезное беспокойство по поводу действий Запада, опасно балансирующего на грани прямого военного столкновения ядерных держав ради поддержки своего союзника.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх