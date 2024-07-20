В России могут запретить продавать алкоголь на пляжах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выдвинул предложение о запрете продажи алкоголя вблизи пляжей. В своем заявлении он отметил проблему присутствия граждан в состоянии алкогольного опьянения на пляжах, особенно в условиях высокой температуры и солнечной активности, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии