В России могут запретить продавать алкоголь на пляжах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выдвинул предложение о запрете продажи алкоголя вблизи пляжей. В своем заявлении он отметил проблему присутствия граждан в состоянии алкогольного опьянения на пляжах, особенно в условиях высокой температуры и солнечной активности, сообщает PRIMPRESS.