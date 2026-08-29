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Мировое обозрение

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«Ответ прольёт крокодиловы слёзы»: Диесен раскритиковал НАТО за эскалацию с РФ

«Ответ прольёт крокодиловы слёзы»: Диесен раскритиковал НАТО за эскалацию с РФ

Профессор Гленн Диесен из Университета Юго-Восточной Норвегии опубликовал в X пост, который западные мейнстрим-издания предпочли не заметить.

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