9 новых Assassin’s Creed, обновление Tamriel Rebuilt, перенос GTA 6, Принц Персии что-то задумал…

GTA VI официально перенесли на 2026-й, фанаты грустят, а у Kingdom Come Deliverance II появился реальный шанс на «Игру года»; Remedy до сих пор не показала ремейк Max Payne из-за Rockstar Games; Respawn представила нового персонажа Apex Legends и в тот же день уволили дизайнера, его создавшего; авторы Helldivers 2 обещают, что от нового контента фанаты «навалят в штаны»; масштабное обновление настигло модификацию Tamriel Rebuilt для .