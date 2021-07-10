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Летнее меню: диетолог перечислила правила питания во время жары

Летнее меню: диетолог перечислила правила питания во время жары

Лето 2021 года отмечается жарой, которая может отразиться на здоровье людей. В беседе с "Народными Новостями" врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, как не стать жертвой теплового удара, а также перечислила меню рациона питания в жаркие дни.

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