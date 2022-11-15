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Молодых россиян предупредили о влиянии пива на секс

Молодых россиян предупредили о влиянии пива на секс

  Нарколог Семенова: употребление пива в молодом возрасте может привести к снижению либидо Регулярное употребление пива и других слабоалкогольных напитков  Нарколог Семенова: употребление пива в молодом возрасте может привести к снижению либидо Регулярное употребление пива и других слабоалкогольных напитков в молодом возрасте может привести к снижению либидо и другим серьезным проблемам со здоровьем, предупредила россиян Елена Семенова, нарколог и психиатр клиники Доктора Шагеева.

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