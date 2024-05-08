Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Литва хочет стать первой официально пославшей войска воевать с РФ

Литва хочет стать первой официально пославшей войска воевать с РФ

«Почему Литва рассматривает возможность отправки солдат на Украину»«Литва готова отправить своих солдат на Украину с учебной миссией», – передаёт 8 мая слова премьера Литвы Ингрида Шимоните The Financial Times .

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