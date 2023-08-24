Чем известен Дмитрий Уткин, который мог быть на борту рухнувшего самолета Пригожина?

Он, как и сам основатель "Вагнера", был в списке пассажиров упавшего воздушного судна В списке пассажиров самолета, разбившегося 23 августа, фигурирует не только владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но и связанный с этой организацией Дмитрий Уткин.