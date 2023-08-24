Чем известен Дмитрий Уткин, который мог быть на борту рухнувшего самолета Пригожина?
Он, как и сам основатель "Вагнера", был в списке пассажиров упавшего воздушного судна
В списке пассажиров самолета, разбившегося 23 августа, фигурирует не только владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, но и связанный с этой организацией Дмитрий Уткин.
Комментарии
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Это предвиделось. Слишком много было желающих это сделать, как в России так и за её пределами...
черт участвующий в бунте против государства и сбивающий авиацию своего государства ни хуя не может быть героем
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