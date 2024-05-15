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Военное обозрение

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Как раз этим мы сейчас и занимаемся: Небензя призвал отправить Зеленского и «майданную власть» на свалку истории

Как раз этим мы сейчас и занимаемся: Небензя призвал отправить Зеленского и «майданную власть» на свалку истории

Постпред РФ на заседании Совбеза ООН сделал ряд заявлений, касающихся реальной, а не интерпретированной через призму киевской и западной пропаганды ситуации на Украине.

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