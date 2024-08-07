В Свердловской области сотрудник полиции спас тонущую девочку

«Участковый уполномоченный полиции ОУУПиПДН МО МВД России «Серовский» Свердловской области младший лейтенант полиции Гаджи Гасанов проводил профилактический рейд на береговых зонах местных водоемов.
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