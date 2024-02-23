Генерал-полковник Горемыкин вручил награды бойцам группировки "Восток"

скриншот из видео Замглавы Минобороны – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ, генерал-полковник Виктор Горемыкин, вручил государственные награды отличившимся в зоне спецоперации бойцам группировки "Восток".
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