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В партнерстве с Россией: индийские истребители МиГ-29UPG получат новые двигатели

В партнерстве с Россией: индийские истребители МиГ-29UPG получат новые двигатели

В Индии официально запущена программа капитального ремонта и модернизации истребителей МиГ-29.Важным событием, направленным на укрепление потенциала ПВО страны, является то, что ВВС Индии дали зеленый свет проекту по приобретению современных двигателей и продлению срока службы парка МиГ-29- отмечается в издании IDRW.

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