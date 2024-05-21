Эксперт по безопасности Власов: незнакомым людям нельзя называть код из СМС

Телефонные мошенники начали предлагать россиянам сделать флюорографию за счет обязательного медицинского страхования (ОМС) и могут просить продиктовать код из СМС якобы для подтверждения записи на исследование, поэтому важно никому не сообщать такую информацию по телефону.
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