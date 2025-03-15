Почему стоит поехать в Карелию отдыхать: что можно посмотреть и какие преимущества ждут путешественников Юлия ПономареваКарелия — это уголок России, который словно создан для тех, кто ищет отдых на лоне природы, чистый воздух и возможность насладиться первозданными пейзажами.