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Почему стоит поехать в Карелию отдыхать: что можно посмотреть и какие преимущества ждут путешественников

Почему стоит поехать в Карелию отдыхать: что можно посмотреть и какие преимущества ждут путешественников

Почему стоит поехать в Карелию отдыхать: что можно посмотреть и какие преимущества ждут путешественников Юлия ПономареваКарелия — это уголок России, который словно создан для тех, кто ищет отдых на лоне природы, чистый воздух и возможность насладиться первозданными пейзажами.

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