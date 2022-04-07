Юрлова о лыжнице Степановой: «Вяльбе скорее права, потому что вся эта ситуация сильно засасывает спортсмена»

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова поделилась мнением о конфликте лыжницы Вероники Степановой и Елены Вяльбе.

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