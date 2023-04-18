Не только о футболе

864 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Мисько
    «Арсенал» отдал «Сити» лидерство по потерянным! Хотя героически отыгрался с 1:3 после 88-й минуты Последняя команда А...АНОНС ФУТБОЛЬНОГО...
  • Лена Мисько
    не обращай внимания на пьяный бред, я тебя очень прошу 🙏 ... не поддерживай "засерание" игровой темыТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...
  • Илюха Илюха
    Не нашел нигде число 2.15. Вообще не понял, о чем...ТОТО. ЧЕМПИОНАТ Р...

Шесть голов «Ливерпуля», «Ак Барс» победил ЦСКА, ссора «Барсы» и «Реала», гранты Навки и Плющенко и другие новости

Шесть голов «Ливерпуля», «Ак Барс» победил ЦСКА, ссора «Барсы» и «Реала», гранты Навки и Плющенко и другие новости

1. «Ак Барс» дома обыграл ЦСКА (4:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. 2. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лидс» (6:1) в 31-м туре чемпионата Англии, Салах и Жота сделали дубли.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх