Шесть голов «Ливерпуля», «Ак Барс» победил ЦСКА, ссора «Барсы» и «Реала», гранты Навки и Плющенко и другие новости

1. «Ак Барс» дома обыграл ЦСКА (4:1) в первом матче финальной серии Кубка Гагарина. 2. «Ливерпуль» в гостях разгромил «Лидс» (6:1) в 31-м туре чемпионата Англии, Салах и Жота сделали дубли.
Популярные статьи
- «Реал» – «Сити» и миланское дерби в 1/2 ЛЧ, «Спартак» вылетел из Кубка, ЦСКА сравнял счет в серии с «Ак Барсом», Россия мимо Евробаскета-2025, планы «Барсы» насчет Месси и другие новости
- Ротенберг – тренер «России 25», «Зенит», «Арсенал» и «Барса» теряют очки, титул Рублева, поражение Непомнящего, Китай предложил 50 тысяч долларов за права на РПЛ и другие новости
- Три пенальти и два удаления «Спартака», голы Холанда и Месси, Рублев в финале «Мастерса», санкции для Акинфеева, Непомнящий обыграл Лижэня в 5-й партии и другие новости
Свежие комментарии