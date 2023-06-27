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Аграрии Ставрополья рассказали о резких скачках цен на рынке зерна

Аграрии Ставрополья рассказали о резких скачках цен на рынке зерна

В Ставропольском крае началась жатва, которая сразу превратилась для аграриев в тяжелое испытание. Сначала понервничать заставила сильная засуха, а ближе к уборке - ливни и грады, грозящие растениям грибковыми болезнями и снижением качества зерна.

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