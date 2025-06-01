«Сделал всё, что мог». Роберт Шварцман стартует 22-м в гонке IndyCar в Детройте

«Сделал всё, что мог». Роберт Шварцман стартует 22-м в гонке IndyCar в ДетройтеPrema RacingРоссийско-израильский пилот Роберт Шварцман показал 22-е время в квалификации IndyCar на городской трассе в Детройте.
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