Зачем библиотекарю уметь собирать и разбирать автомат

Студентов колледжей — будущих библиотекарей будут учить безопасности жизнедеятельности. Тем, кто осваивает курс очно, прочитают не менее 68 академических часов на эту тему, из них по военному делу — 48 часов.
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