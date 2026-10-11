Происшествия
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Происшествия

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Задержан подозреваемый в мошеннических действиях, совершенных в отношении участника специальной военной операции в Московской области

Задержан подозреваемый в мошеннических действиях, совершенных в отношении участника специальной военной операции в Московской области

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 22-летний житель Челябинской области, подозреваемый в мошенничестве, совершенном в отношении участника специальной военной операции (ч.

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