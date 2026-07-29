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Порядок, государство

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Полиция Петербурга задержала несовершеннолетнюю пособницу телефонных мошенников, обманувших семью на 2 миллиона рублей

27 июля в полицию Калининского района обратился местный житель с заявлением о мошенничестве. По словам заявителя, неизвестные в течение нескольких дней звонили его несовершеннолетней дочери, представляясь сотрудниками различных ведомств.

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